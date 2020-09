Mickaël Lumière joue Grégory Lemarchal dans «Pourquoi je vis»: «C’est un message d’espoir»

«Un destin brisé». C’est ainsi que de nombreuses personnes qualifie la vie de Grégory Lamarchal. Ce jeune homme au talent extraordinaire a participé à la quatrième saison de la Star Academy. Grâce à ce télé-crochet, les français découvrent une personnalité touchante et sa voix cristalline.

Malheureusement, le chanteur succombe d’une maladie contre laquelle il se battait depuis sa naissance, la muscoviscidose. Il avait 23 ans. Aujourd’hui, un biopic sur sa vie et son parcours a été réalisé. L’acteur principal pour incarner Grégory Lemarchal dans «Pourquoi je vis» n’est autre que Mickaël Lumière.

Ce jeune homme, à la carrière prometteuse, a accepté de relever ce défi en jouant une des personnalités préférées des français. Au micro d’NRJ, il a expliqué ce qui l’a poussé à accepter ce rôle, et ce qui l’a touché dans l’histoire de Grégory Lemarchal.

«Je me souviens très bien de toute son ascension à la Star Ac’, sa victoire, sa carrière après tout ça, c’est vraiment un truc qui m’avait marqué. J’écoutais des chansons de lui dans la voiture avec ma mère. Je me souviens de son décès et je ne comprenais pas très bien ce qui se passait. […] Je me suis dit ‘’Il faut absolument que j’ai ce rôle!’’, parce que c’est un rôle magnifique, c’est vrai qu’il était hyper apprécié et que c’était un grand artiste.»

Mickaël Lumière et Grégory Lemarchal, une ressemblance frappante

Outre la grande envie d’interpréter Grégory Lemarchal pour ce biopic, diffusé ce lundi 7 septembre sur TF1, l’acteur ressemble comme deux gouttes d’eau au chanteur. «On m’a dit plusieurs fois dans ma vie que je lui ressemblais. C’est pas évident… La ressemblance avec les cheveux comme ça» dit-il amusé en touchant ses cheveux bouclés. «Et ouais je me lissais les cheveux avant parce que je n’assumais pas du tout ça!»