FUTUR HIT DE LA SEMAINE, la nouveauté musicale en boucle sur NRJ !

Cette semaine, on écoute en boucle Alok, Sigala & Ellie Goulding « All by myself »

Le grand DJ brésilien Alok, connu pour ses collaborations colossales avec John Legend, Jason Derulo, Tove Lo et, plus récemment, Ella Eyre, s'est associé à la chanteuse/compositrice Ellie Goulding et le DJ/producteur britannique Sigala pour sortir leur nouveau morceau irrésistible, "All by Myself".

Ce titre dance pop reprend les notes intemporelles de l'emblématique "Enjoy The Silence" de Depeche Mode. Une rareté et un honneur, Depeche Mode a donné à Alok, Sigala et Ellie Goulding le feu vert pour sampler un des titres les plus connus de leur repertoire.

C'est notre futur hit de la semaine sur NRJ !!