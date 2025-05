Dream Nation 2025 : le festival électro XXL revient en septembre

Oubliez les frontières ! Dream Nation 2025 vous prépare un marathon électronique de deux nuits explosives, les 26 et 27 septembre prochains. Le public pourra profiter de l'énergie brute des scènes indoor mais aussi de l’atmosphère explosive des scènes outdoor. Imaginez : danser sous les étoiles avant de vous perdre dans l'ambiance survoltée des halls, le tout au rythme des meilleurs sons électroniques du moment.

Fidèle à son ADN, Dream Nation célèbrera une fois de plus la diversité des cultures et esthétiques électroniques. Attendez-vous à un line-up éclectique de plus de 60 artistes venus des quatre coins du globe. Techno, hardstyle, trance, drum & bass, acid, frenchcore... Toutes les nuances de l'électro seront au rendez-vous pour satisfaire toutes les envies musicales.

Les premiers noms annoncés

Et pour nous mettre l'eau à la bouche, Dream Nation a déjà dévoilé une première vague de sa programmation, et ça promet !

Le vendredi 26 septembre, la Pulsar Stage transportera le public dans une odyssée sonore avec le duo électro-cyberpunk culte Ascendant Vierge, mais aussi avec Reinier Zonneveld ou encore 999999999, HADES, et la révélation hard techno Stan Christ.

Pendant ce temps, la Warzone Stage s'embrasera avec Sub Zero Project, Sefa, Vandal, Von Bikrav, ou encore avec Spice Up! (Vortek's & Teksa) et le projet tekno-acidcore Silence (Skone & Protokseed).

Le samedi 27 septembre, la Lunar Stage emmènera les spectateurs dans un voyage cosmique avec l’artiste de psytrance Astrix mais aussi avec Perceval, Mischluft, et l'ovni techno-eurotrance Eargasm God. Enfin, la Bassquake Stage fera trembler le sol avec Wilkinson, Zomboy, Infekt, Sota, et la créatrice de la speedbass Mandidextrous.

La rentrée électro incontournable

Porté par la passion de la musique électronique, Dream Nation Festival s'impose comme le grand rassemblement de la rentrée pour tous les amoureux, curieux et explorateurs des cultures électroniques. Notez dès maintenant les 26 et 27 septembre 2025 dans votre agenda et préparez-vous à vivre deux nuits inoubliables au Parc des Expositions Paris Nord, en partenariat avec NRJ.

La billetterie est ouverte, et toutes les informations sont disponibles sur la page Facebook de l’événement.