Benjamin Ingrosso: qui est le chanteur qui se cache derrière le hit «The Dirt»?

A seulement 22 ans, Benjamin Ingrosso a une carrière impressionnante. Le chanteur suédois est un jeune auteur, compositeur et interprète qui comptabilise déjà 170 millions de streams et 3 singles de platine pour ses titres «Dance You Off», «Good Lovin’» et «Tror du att han bryr sig».

Son premier album «Identification», sorti en 2018, est numéro 1 en Suède! Pour cet opus, il a collaboré avec les plus grands producteurs pops du monde qui ont déjà travaillé avec Camila Cabello, Sia ou encore Justin Bieber.

Celui qui est suivi par plus de 500 000 abonnés sur Instagram, a participé à l’Eurovision avec le hit «Dance You Off». Le chanteur est arrivé en septième position sur vingt-six.