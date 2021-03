Mister V: que signifie "MVP", le titre de l'album de l'influenceur?

"MVP" pour "Most Valuable Panda"

Les fans de basket-ball américain auront tout de suite reconnu la référence. Sur les terrains de NBA (et aussi partout ailleurs dans le monde), le terme "MVP" est utilisé pour désigner le "Most Valuable Player", autrement dit le "joueur le plus précieux". Pour un match de basket ou sur l’ensemble de la saison, les meilleurs basketteurs concourent ainsi au titre de "MVP". Toujours en quête de jeux de mots et de situations humoristiques, Mister V a simplement choisi de donner une autre signification à ce sigle. Pour le Français, il ne s’agit plus de désigner le meilleur joueur de basket, mais le meilleur… panda ! Difficile de savoir d’où vient cette inspiration de la part du rappeur et youtubeur français. Elle a en tout cas le mérite d’être originale et devrait sans doute plaire à des artistes comme Julien Doré, autre fan des animaux.

Un succès dès la commercialisation de l’album

Le succès en a probablement surpris plus d’un. Jusque-là habitué à faire rire ses abonnés sur sa chaîne YouTube, Mister V s’est imposé dans l’univers musical avec une étonnante facilité. Son premier album, sorti en 2017, s’était déjà écoulé à plus de 100 000 exemplaires. Avec la sortie de "MVP", il fallait donc prendre au sérieux le deuxième projet musical du natif de Grenoble. Et il faut dire que Mister V n’a rien laissé au hasard. Pour "MVP", le Français a décidé de (bien) s’entourer. Pour la première édition de l’album, de gros noms du rap français se sont associés à son projet. C’est le cas de Jul pour le titre "Pirelli", de Dosseh pour "Gang" et de PLK pour "Jamais". Résultat, le deuxième album de Mister V est un carton qui amène le youtubeur à enregistrer une deuxième édition.

De nouvelles collab’ et des inédits

Rééditer un album sorti quelques mois plus tôt est toujours le signe que votre album a bien marché. C’est aussi l’occasion de surfer sur votre succès pour promouvoir encore un peu plus votre opus en ajoutant quelques inédits. Au début de l’année 2021, Mister V annonce ainsi la réédition de "MVP". Au programme, pas moins de 6 titres inédits, et trois nouveaux featurings parmi lesquels un certain Gazo, le prince de la drill française. Sur la deuxième édition de "MVP", on retrouve également Naza, l’interprète du hit "Gros bébé" qui apporte une touche un peu plus Zumba à l’album. Pas sûr en revanche que l’on retrouve une collaboration avec Booba. Le "Duc de Boulogne" semble en effet très réticent à l’idée de partager un titre avec des youtubeurs devenus rappeurs comme Mister V ou Squeezie.