Mister V, rappeur et youtubeur: la double casquette de l'influenceur

Des débuts comme youtubeur

Comme Cyprien, Norman ou encore Squeezie, Mister V débute son parcours professionnel de youtubeur en postant des vidéos en ligne. Spécialisé dans l’humour, Mister V s’amuse déjà très tôt avec des parodies musicales. Au début des années 2010, le Français enfile par exemple le costume de Jean-Michel Pokora pour mêler les chants des supporters de foot à l’univers R’n’B. Puis il multiplie les vidéos en lien direct avec la musique. Au début des années 2010, sa reprise du titre "Toutes les nuits" de Colonel Reyel lui offre son premier million de vues sur YouTube.

Les parodies sur le rap, ses plus gros succès

Avec plus de 5 millions d’abonnés à sa chaîne YouTube, Mister V est l’un des youtubeurs les plus influents dans l’Hexagone. Grand fan de rap depuis qu’il est tout petit, Mister V décide un jour de combiner sa passion pour la musique urbaine et son talent d’humoriste avec ses sketchs YouTube. Avec ce mélange, il enregistre les vidéos "Rap vs Réalité" puis "Rap vs Réalité 2" quelques années plus tard. Cumulées, les deux vidéos ont presque atteint la barre des 100 millions de vues ! C’est décidé, Mister V ne va pas se contenter d’une carrière de youtubeur. En 2017, il se lance officiellement dans la musique avec la sortie d’un premier album.

Les premiers pas dans le rap

De youtubeur, Mister V passe au statut de rappeur. En 2017 sort l’album "Double V". Au départ, le projet était bien porté sur les parodies. Mais finalement, Mister V a choisi de mener ce projet très sérieusement. Il s’est même entouré de spécialistes, comme le rappeur Hayce Lemsi, pour apporter de la crédibilité à son travail. Forcément jamais très loin de YouTube, Mister V crée en même temps sa propre chaîne musicale sur laquelle il diffuse ses clips de rap. Un an après sa sortie, l’album "Double V" de Mister V s’est écoulé à plus de 100 000 exemplaires.

Des collaborations avec des rappeurs

Bien qu’il égratigne gentiment les rappeurs dans ses vidéos parodiques, Mister V sait aussi les prendre au sérieux. En 2019, le youtubeur et rappeur français enregistre par exemple un featuring avec PLK. Au début de l’année 2020, il partage un duo avec Dosseh pour le hit "Gang" visionné plus de 1,5 million de fois en deux jours seulement. Seuls quelques "puristes" semblent voir d’un mauvais œil le succès de Mister V dans le rap. Booba par exemple s’est récemment attaqué à Mister V et Squeezie (autre youtubeur à s’être lancé avec succès dans le rap avec le NRJ Music Award de la révélation francophone de l’année). Une façon pour le "Duc de Boulogne" de leur souhaiter la bienvenue dans l’univers du rap ?