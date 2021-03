McFly et Carlito : retour sur le succès de ce duo d'amis

L’amitié, premier ingrédient du succès de McFly et Carlito

Performer sur YouTube lorsqu’on publie des vidéos en duo impose d’avoir une relation de confiance avec son partenaire. Scolarisés dans le même établissement lorsqu’ils sont au lycée, David Coscas alias McFly et Raphaël Carlier alias Carlito deviennent rapidement amis. Titulaires de leur bac, ils décident ensemble de se lancer dans une carrière dans les médias. Leur amitié leur permet progressivement de franchir les différentes étapes professionnelles.

Après une première émission télévisée, ils rejoignent le collectif de Golden Moustache (Leopold Lemarchand, Mister V, etc.) pour publier des vidéos de sketchs et des chansons parodiques. Leur vidéo intitulée "Il a mis son sexe" est la première à les faire connaître auprès des internautes.

La création du duo McFly et Carlito

En 2016, McFly et Carlito décident de renommer leur chaîne YouTube et d’en faire une chaîne indépendante en la dissociant du collectif. Au fil des semaines, ils alimentent cette chaîne YouTube avec des vidéos plus ou moins loufoques. Plusieurs d’entre elles attirent l’attention des internautes. Les deux youtubeurs gagnent en notoriété avec des vidéos qui dépassent rapidement pour certaines le million de vues. L’une de leurs premières vidéos, "J’effectue le dab", accumule même près de 20 millions de vues en quelques mois. Petit à petit, McFly et Carlito se spécialisent dans les défis en tous genres, un peu comme Lucas Studio et ses challenges aujourd’hui ou comme Fabien Olicard et ses expériences folles sur YouTube. En 2019, ils décident par exemple de repasser le bac. Leurs révisions et leurs épreuves sont suivies par des millions de fans en France.

Des concepts forts pour leurs vidéos

Parmi les ingrédients du succès de McFly et Carlito, on peut souligner la capacité des deux youtubeurs à avoir développé des concepts forts. C’est le cas par exemple avec leurs séries de vidéos "On appelle des gens au hasard dans nos téléphones" ou bien "Mario Carte Bleue", des vidéos dans lesquelles ils affrontent un invité au célèbre jeu Mario Kart. Le perdant s’expose à une utilisation de sa carte bleue pour l’achat d’un truc inutile et encombrant (et souvent très cher). C’est aussi le cas avec la série de vidéos "Concours d’anecdotes". Toujours entourés d’invités, McFly et Carlito se lancent dans un concours d’anecdotes vraies ou fausses. Comme souvent, les perdants s’exposent à un gage.

En 2021, le succès de McFly et Carlito est tel que le Président de la République Emmanuel Macron lui-même les sollicite. Pour combattre l’épidémie de Covid-19 en France, le Président leur lance un défi : réaliser une vidéo qui met en avant les gestes barrière, et récolter plus de 10 millions de vues. Pari tenu, et pari réussi. Avec ce défi, McFly et Carlito vont pouvoir tourner une vidéo en compagnie du Président de la République. De quoi encore booster un peu plus leur succès auprès d’un public qui ne les connaît pas encore.