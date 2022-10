Les meilleurs moments de Chowh1 au Z Event

Une demande en mariage en direct

C’était une promesse formulée par Chowh1 s’il parvenait à dépasser les 250 000 euros de dons sur son profil personnel : faire sa demande en mariage. À l’occasion de l’édition 2021 de Z Event, le Palois a rapidement pu constater qu’il en prenait tout droit le chemin. Au fur et à mesure que grimpait sa cagnotte de dons, Chowh1 a dû se préparer psychologiquement à faire sa demande en mariage. Et celle-ci a bel et bien eu lieu, pour le plus grand bonheur de la principale intéressée. Cette demande en mariage de Chowh1 à l’occasion du Z Event 2021 fait partie des meilleurs moments du streamer mais aussi de l’ensemble des coulisses de l’événement.

Le tatouage WSOW

Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, Chowh1 a remporté en septembre 2021 les WSOW. Dans cette compétition organisée autour de "Call of Duty : Warzone", le Français a réalisé l’incroyable performance de devenir champion d’Europe en mode solo. Chowh1 semble avoir dans la peau non seulement le jeu "Warzone" mais aussi cette compétition qui a changé sa vie. Parmi les moments forts de Chowh1 lors de Z Event 2021, le Français dévoile en effet son tatouage "WSOW", avec en guise de commentaire : "ça pique".

Chowh1 se prend un headshot

Celles et ceux qui consacrent une partie de leur temps à jouer à "Call of Duty : Warzone" (ou tout autre type de FPS) ont une obsession: réaliser le headshot parfait. Pour les non-initiés, il s’agit en quelque sorte de réaliser le tir parfait pour éliminer son adversaire, plutôt que de vider un chargeur complet en fermant les yeux et en espérant toucher sa cible. Réaliser un headshot demande une certaine maîtrise de la visée, ainsi que de différents paramètres. Pour le joueur qui le réalise, c’est un petit shoot d’adrénaline, mais aussi de satisfaction personnelle. Cependant, il y a également le joueur qui subit ce headshot, et c’est justement ce qui est arrivé à Chowh1 lors du Z Event. Pour un joueur expérimenté comme lui, la pilule est encore probablement plus difficile à avaler.

Plus de 250 000 € de dons récoltés

C’est, inévitablement, l’un des autres moments forts de la participation de Chowh1 au Z Event. En 2021, le Français conclut l’événement avec une cagnotte personnelle de dons supérieure à 250 000 €. Parmi les streamers qui ont également participé à l’événement, rares sont ceux à avoir accompli meilleure performance (à l’exception des notables Domingo, MisterMV, Inoxtag et bien évidemment ZeratoR, le créateur de l’événement). À noter que pour cette édition 2021 du Z Event a récolté plus de 10 millions d’euros. Une somme au profit de l’organisation non gouvernementale Action contre la faim qui participe activement à la lutte contre la faim dans le monde.