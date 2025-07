La Star Academy s’invite à Fort Boyard pour soutenir l’association de Grégory Lemarchal

À leurs côtés, on retrouvera, Jean‑Baptiste Marteau, journaliste, Mickaël Landreau, ancien footballeur, Aurore Delplace, chanteuse et comédienne ainsi que Norbert Tarayre, chef et animateur. Tous uniront leurs forces pour remporter un maximum de boyards en faveur de l’Association Grégory Lemarchal, créée en mémoire du gagnant de la Star Academy 4, disparu en 2007.

Rendez-vous ce samedi 2 août à 21h10 sur France 2.