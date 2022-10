"L'Atelier de Roxane" : retour sur sa participation à l'émission "Le Meilleur Pâtissier"

"Le Meilleur Pâtissier" : un heureux hasard pour Roxane

Puéricultrice de formation, Roxane nourrit une grande passion pour la pâtisserie, plus précisément pour ce qui a trait à la décoration de gâteaux, ou cake design. Elle se perfectionne avec des tutoriels sur le web et des livres spécialisés. En 2015, la production de la chaîne M6 la contacte pour intégrer la liste des participants du show télévisé "Le Meilleur Pâtissier". La nouvelle est d'autant plus surprenante que la jeune femme n'est pas au courant de sa candidature. Elle doit cette dernière à une amie, et pense alors qu'il s'agit d'une blague. Grande fidèle du concours culinaire, elle accepte cette opportunité, et rejoint ainsi l'équipe de la saison 4.

Une sélection de premier choix pour un concours culinaire populaire

Le tournage de la 4e saison du "Meilleur Pâtissier" a lieu dans le domaine du château de Groussay, situé à Montfort-l'Amaury, dans le département des Yvelines. La compétition compte onze candidats. Parmi ceux-ci, on retrouve Carl, Anissa et Caroline, tous trois finalistes. Ils échouent cependant à la dernière marche du podium, face à Cyril. À noter que le concours culinaire réunit des profils diversifiés, originaires de toute la France, mais aussi du Québec et de la Belgique. De nombreuses professions y sont également représentées : de l'ingénieur aéronautique à la surveillante pénitentiaire, sans oublier l'assistante maternelle. Comme pour les précédentes saisons, l'émission est animée par Faustine Bollaert, Cyril Lignac et Mercotte.

"Le Meilleur Pâtissier" : une expérience enrichissante

Au cours de la compétition, Roxane passe les trois premières épreuves avec succès face à Johan, Flavie et Véronique. La future youtubeuse échoue néanmoins lors de la thématique du fruit sous toutes ses formes. Au terme de cette nouvelle semaine de préparations culinaires, ses macarons et son ananas Bourdaloue ne convainquent guère le jury. Elle en ressort pourtant avec une solide expérience, de très bons souvenirs de tournage et de nouvelles amitiés. Si elle garde le contact avec les autres candidats, elle est devenue une grande amie d'Anissa et de Carl.

De la suite dans les idées après "Le Meilleur Pâtissier" ?

À l'issue de la compétition, Roxane souhaite partager ses connaissances et ses acquis avec le public. Elle se lance tout d'abord dans la publication de vidéos sur Facebook avant de créer sa propre chaîne YouTube en 2016 : "L'Atelier de Roxane". Elle y propose de nombreux tutoriels en matière de cake design, notamment pour préparer un gâteau-surprise, réaliser un noeud en pâte à sucre, ou partager une recette de rainbow cupcake. Par la suite, Roxane étend le domaine de ses vidéos à d'autres sujets, comme son quotidien avec sa famille ou le rôle des parents. Le tout est filmé avec légèreté et humour. Elle utilise ce média en 2021 pour annoncer qu'elle attend un troisième enfant.