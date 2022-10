L'Atelier de Roxane: ses recettes qui cartonnent le plus

L'Atelier de Roxane: la reine de la pâtisserie

L'Atelier de Roxane fait sensation sur YouTube depuis 2015. La jeune femme s'est faite connaître lors de sa participation à la quatrième saison du Meilleur pâtissier sur M6. Après avoir été éliminée, elle décide de créer sa propre chaîne YouTube afin de parler de sa passion à ses abonnés au quotidien. Très active sur les réseaux sociaux, la Mentonnaise a quitté son travail d'auxiliaire en puériculture pour se consacrer à L'Atelier de Roxane. C'est également une mère de famille comblée avec trois enfants : Mathis, Louane et Eden. Elle les intègre avec plaisir dans ses vidéos YouTube ; la petite Louane a même une playlist entière qui lui est consacrée ! Un chat et un chien complètent la petite famille.

Ses meilleures recettes de petits-déjeuners

Sans surprise, la créatrice de L'Atelier de Roxane aime par-dessus tout cuisiner. Elle a su se démarquer des nombreux autres influenceurs cuisine grâce à sa bonne humeur, à son énergie… et à ses recettes à tomber. L'Atelier de Roxane est spécialisé dans la pâtisserie, mais aussi dans tout ce qui concerne les petits-déjeuners et les goûters. Tous ceux et toutes celles qui recherchent des idées de breakfast gourmands sont au bon endroit pour commencer la journée en pleine forme. Parmi les meilleures recettes de L'Atelier de Roxane, ses pancakes fluffy ont beaucoup de succès. Roxane a su surfer sur la tendance en proposant des pancakes bien gonflés et moelleux à souhait. Comme alternative, elle propose aussi des crêpes ou des gaufres, un grand classique. Afin de les agrémenter avec gourmandise, L'Atelier de Roxane donne sa recette inédite de Nutella maison ou de caramel au beurre salé. Sa recette de brioche tressée, un petit peu plus complexe, mais tout de même simple à réaliser, connaît aussi beaucoup de succès. Les partisans de petits-déjeuners healthy se régalent avec son granola maison sans sucre ajouté : l'idéal quand on surveille sa ligne et sa santé.

Ses meilleures recettes de desserts

L'Atelier de Roxane, c'est évidemment des recettes de desserts incontournables. Ce n'est pas pour rien que la jeune femme s'est fait connaître dans l'émission Le Meilleur Pâtissier ! Roxane aime cuisiner des desserts qui mettent l'eau à la bouche de tous les internautes. Parmi ses recettes qui cartonnent le plus, celles de gâteaux et de tartes à partager avec ses proches lors d'une occasion festive. Moelleux au chocolat, clafoutis aux cerises, brownie aux amandes, tiramisu et gâteau aux pommes sans sucre font partie des plus réputés. L'Atelier de Roxane aide également les amateurs de pâtisserie à se perfectionner dans la confection de meringues, de macarons ou encore de guimauve maison. S'il y a bien une recette qui fait fureur en période des fêtes, c'est celle de sa bûche de Noël. Facile à préparer, elle peut être customisée avec de la pâte à tartiner ou une ganache au chocolat. Enfin, son gâteau licorne aux couleurs arc-en-ciel est particulièrement prisé sur Instagram !