Joyau magique: zoom sur la marque rigolote de Natoo

Qu'est-ce que Joyau Magique ?

On admire Natoo la youtubeuse aux 5 millions d'abonnés, Natoo l’autrice de deux livres intitulés "Icônne" et on admire encore plus Natoo l'entrepreneuse et créatrice inspirée et inspirante. Véritable working girl en quête de nouveaux défis, la youtubeuse a définitivement plusieurs cordes à son arc! Quelle marque a-t-elle lancé et quelles sont ses créations? Lancée le 2 mai 2016, Joyau Magique est une marque de bijoux fantaisie imaginée et pensée par Natoo.

Un rêve d'adolescente

Si l'humoriste et la vidéaste web n'en finit pas de surprendre ses fans de la première heure, c'est parce que Natoo a toujours eu un coup d'avance! Et lancer sa propre marque de bijoux n'est pas une aventure débutée au hasard. En effet, en plus d'obtenir une immense satisfaction, Natoo réalise un rêve de jeune fille en menant à bien son entreprise de création de bijoux.

Une marque de bijoux à son image

Plus que jamais déterminée et armée de son très fort goût d'entreprendre, Natoo, en investissant son temps et son cœur à la création de Joyau Magique, délivre non seulement des bijoux de qualité mais également son univers et son état d'esprit. La jeune femme, naturellement drôle et à la personnalité singulière, souhaite mettre en valeur les femmes par le biais de ses joyaux à la fois élégants, décalés et à la touche poétique. Une collection parfaitement à son image en somme! Ainsi, Natoo propose aux femmes d'arborer licornes, princesses Disney et jolis petits chiens, dont ses propres animaux de compagnies, Kitty et Lola, très bien connus de ses abonnés.

Des collaborations artistiques avec d'autres marques

Au delà de proposer ses propres créations, la youtubeuse phare souhaite aussi mettre à l'honneur de jeunes créateurs passionnés et très créatifs comme elle. C'est pourquoi, dès le lancement de sa marque en 2016, Natoo choisit les créations de la marque Jule et Lily, un duo acidulé aux pièces uniques et décalées, et dont la conception est entièrement réalisée sur le territoire français. De même, en 2019, à l'occasion des 45 ans de la marque Hello Kitty, elle entreprend une collaboration inédite et originale entre Joyau Magique et la marque japonaise. Sont alors vendus des sweats, t-shirts et chemises à l'effigie de Kitty, le célèbre petit chien de la youtubeuse. Cerise sur le gâteau, celui-ci a même droit à la création de son propre personnage dessiné selon les codes du célèbre chaton nippon.