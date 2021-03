Caroline Receveur, Squeezie, EnjoyPhoenix… : ils sont tous fous de leurs animaux de compagnie !

EnjoyPhoenix et sa petite Jelly

Avec le confinement lié au Covid-19 en 2020, beaucoup se sont dit "si on avait un chien on pourrait aller se balader plus souvent". Avec sa petite Jelly, EnjoyPhoenix a quant à elle plutôt mal vécu les restrictions de circulation imposées aux Français, mêmes propriétaires d’un chien. Sur les réseaux sociaux, celle qui a aussi choisi d’exercer le métier de youtubeuse a partagé son mal-être (et celui de son chien) dès lors qu’elle ne pouvait plus faire la même promenade quotidienne avec son chien. La petite Jelly avait ainsi l’air de mal vivre le fait de ne pas pouvoir aller se dégourdir les pattes dans le parc et de ne pas y retrouver ses congénères habituels. Le côté positif du confinement est qu'EnjoyPhoenix a pu passer beaucoup plus de temps avec son chien!