Inoxtag : le Youtubeur devient acteur !

Inoxtag, le Youtubeur qui monte !

Inoxtag n’a pas fini de nous surprendre. Le jeune Youtubeur est de plus en plus présent sur tous les fronts, y compris à la télé. Si, au début de sa carrière, il se concentrait essentiellement sur le gaming, ceci a bien changé. Inoxtag s’est lancé dans de nombreux projets divers et variés ainsi que dans des collaborations fructueuses. Notamment grâce à l’événement caritatif ZEvent ou aux côtés de DJ Snake. En 2022, il a également participé à un match de foot réunissant des stars du sport et des influenceurs / Youtubeurs comme Michou ou Domingo. Véritable touche-à-tout, il s’est également lancé dans la musique et a sorti plusieurs singles. C’est l’occasion pour lui de collaborer avec d’autres artistes comme La Sirène, Kazzey ou encore Vertugo. Sa notoriété grandissante lui a valu quelques invitations sur des plateaux télé. Des inerventions sur le petit écran à une série sur les plateformes de streaming, il n’y a qu’un pas et Inoxtag l’a franchi.

Son projet sur le petit écran, qu’est-ce que c’est ?

En 2021, Inoxtag est acteur, scénariste et producteur de CUBE, de Basile M dans lequel il interprète son propre rôle. Il s'agit de la seconde saison de Celebrity Hunted. Le principe est très simple, dix célébrités sont traquées par des enquêteurs professionnels. Elles sont en équipe de deux et leur but va être de tenir 10 jours sans se faire arrêter par les experts en profilage. Pour participer à cette saison, Inoxtag sera évidemment avec son partenaire de toujours, Michou ! À eux deux, ils vont devoir tout mettre en place pour ne pas se faire attraper et parvenir au lieu d’exfiltration. À leurs côtés, Jenifer, McFly & Carlito… L’humour décapant de Michou et Inoxtag risque de faire plaisir aux téléspectateurs qui vont suivre cette nouvelle saison. S’il s’agit d’une série où il incarne son propre rôle, nul doute qu’à l’avenir Inoxtag va probablement essayer de développer la branche cinéma dans son activité. Très doué dans les métiers de l’image, le jeune homme pourrait y trouver sa place.