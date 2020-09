NRJ NEW HITS FRIDAY - 4 Septembre 2020

Pour passer le week-end avec les derniers Hits du moment ! Une seule chose à faire, écoutez la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY

Parmi les nouveaux Hits sortis ce Vendredi 4 Septembre 2020, vous pourrez notamment découvrir :

- AVA MAX - OMG What’s Happening

On ne l'arrête plus et une nouvelle fois Ava Max a frappé fort! La jeune femme vient tout juste de partager son dernier titre «OMG What’s Happening» qu'elle teasait déjà depuis quelques jours sur ses réseaux sociaux !! Ecoutez «OMG What's Happening» dès maintenant !

- SIGALA / JAMES ARTHUR - Lasting Lover

Sigala est bien connu pour ses collaborations et c'est cette fois-ci avec James Arthur qu'il signe son dernier titre intitulé «Lasting Lover» écrit par la superstar NRJ Lewis Capaldi ! Ecoutez «Lasting Lover» dès maintenant !

- OZUNA / DOJA CAT / SIA - Del Mar

Vous pourrez trouver ce titre sur le 4e album studio d'Ozuna: «Del Mar» ! Il était très attendu car c'est une collaboration très étonnante qui est réunie sur ce titre: vous retrouverez Doja Cat, l'inteprête du hit «Say So», ainsi que la grande Sia ! Ca promet, non ? Découvrez «Del Mar» dès maintenant !