NRJ NEW HITS FRIDAY - 25 Septembre 2020

Pour passer le week-end avec les derniers Hits du moment ! Une seule chose à faire, écoutez la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY

Parmi les nouveaux Hits sortis ce Vendredi 25 Septembre 2020, vous pourrez notamment découvrir :

- DADJU « Amour Toxic»

Le «Prince Dadj» a partagé le dernier hit issu de son dernier album «Poison ou Antidote». Le titre s'intitule «Amour Toxic» et Dadju évoque dans celui-ci la complexité des relations amoureuses. Ecoutez «Amour Toxic» dès maintenant !

- ZAYN « Better »

C'est l'évènement de cette fin de semaine: Après la récente naissance de sa fille, l'ex One D Zayn Malik vient de sortir son dernier titre «Better» accompagné d'un clip ! Ecoutez «Better» dès maintenant !



- ONEREPUBLIC « Wild Life »

Après quelques mois de silence, le groupe de pop rock américain dévoile aujourd'hui «Wild Life» le troisième extrait de leur prochain album (dont on ne connnait toujours pas la date de sortie!). Ecoutez «Wild Life» dès maintenant !