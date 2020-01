NRJ NEW HITS FRIDAY - 17 Janvier 2020

Pour passer le week-end avec les derniers Hits du moment ! Une seule chose à faire, écoutez la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY

Parmi les nouveaux Hits sortis ce Vendredi 17 Janvier 2020, vous pourrez notamment découvrir :

- JONAS BROTHERS «What A Man Gotta Do»

Les trois frères ont dévoilé leur tout dernier titre «What A Man Gotta Do» et s'entourent des femmes de leur vie dans leur clip inspiré de scènes mythiques de films !! Ecoutez «What A Man Gotta Do» dès maintenant !

- LOUIS TOMLINSON «Walls»

Louis Tomlinson est de retour avec un nouvel album! Celui-ci sera disponible dès le 31 janvier mais en attendant vous pouvez d'ores et déjà écouter le single qui porte le même nom que l'album: "Walls" ! Ecoutez «Walls» dès maintenant !

- RINA SAWAYAMA «Comme des garçons»

La chanteuse pop nippo-britannique vient de dévoiler un nouveau titre "Comme des garçons (Like The Boys)" issu d'un nouvel opus à sortir au printemps. Découvrez «Comme des garçons» dès maintenant !



- DAVID GUETTA & MORTEN & RAYE «Make It To Heaven»

Notre David Guetta national nous dévoile un nouveau titre en compagnie de son ami MORTEN intitulé "Make It To Heaven". Découvrez-le sans plus attendre.