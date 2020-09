NRJ NEW HITS FRIDAY - 11 Septembre 2020

Pour passer le week-end avec les derniers Hits du moment ! Une seule chose à faire, écoutez la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY

Parmi les nouveaux Hits sortis ce Vendredi 11 Septembre 2020, vous pourrez notamment découvrir :

- DAVID GUETTA / SIA «Let’s Love»

Après «Titanium» en 2011 et «Flames» en 2018, Sia et et le plus célèbre des DJ français David Guetta s'unissent à nouveau sur un titre qui vient tout juste de sortir et qui s'intitule «Let's Love». Ecoutez «Let's Love» dès maintenant !

- TOM WALKER / ZOE WEES «Wait For You»

Le chanteur de 28 ans l'avait annoncé sur "Instagram": "J'ai une surprise pour vous! Une nouvelle version de mon single" Wait For You "sort. Je me suis associé à Zoe Wees et sa superbe voix pour celui-ci. Je suis heureux" ! Tout est dit ! Ecoutez «Wait For You» dès maintenant !

- DADDY YANKEE «Don Don»

Quand Daddy Yankee, Anuel AA et Kendo Kaponi s'associe sur une seule et même chanson, ca promet du très lourd ! Le titre sorti aujourd'hui était accompagné d'un clip qui clairement nous incite à dancer encore et encore ! Découvrez «Don Don» dès maintenant !