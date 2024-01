« Danse avec les stars » : pourquoi Fauve Hautot a-t-elle hésité à reprendre son rôle de jurée ?

Après sept ans d'absence dans le jury, Fauve Hautot fera son grand retour dans l'un des sièges des juges. Gagnante de l'émission « Danse avec les stars » à quatre reprises avec Emmanuel Moire (2012), Sami El Gueddari (2019), Tayc (2021) et Billy Crawford (2022), la danseuse avait pourtant choisi de renoncer à se produire sur le parquet de l'émission après la dernière saison.

« J'aime bien expérimenter de nouvelles choses. J'avais été très claire, et ça avait été très clair dans ma tête que ma saison avec Billy Crawford était plus ou moins un point final. Je trouve que j'ai fait beaucoup de choses dans cette émission et à chaque fois j'ai appris énormément. J'avais envie de passer à autre chose et faire autre chose. Aussi parce que tout le monde grandit, et que j'avais d'autres envies de femmes et de créa surtout », a-t-elle rappelé dans les colonnes de Télé–Loisirs.

De danseuse à jurée

Même si elle n'exclut pas le fait de revenir un jour fouler le parquet de « Danse avec les stars », Fauve Hautot a décidé de reprendre la place qu'elle a laissée en 2017 à ses compères : « On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Ils m'ont proposé cette place de jurée et, en vrai, c'est une émission que j'adore. Je sais que je vais encore apprendre d'autres choses. Je suis quelqu'un de très ouvert aux propositions. Je ne fais pas de plans sur la comète », confie-t-elle. De quoi rassurer les fans de la danseuse emblématique.