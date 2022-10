Ces choses que vous ne saviez pas sur Locklear

Il est très ami avec Squeezie

On le sait, l’univers du gaming, des influenceurs et autres personnalités qui cartonnent sur le Web est fait de nombreuses amitiés. On connaissait, par exemple, l’incontournable complicité entre les youtubeurs Squeezie et Cyprien (qui s’est malheureusement arrêtée depuis). Pour celles et ceux qui suivent Locklear, lui et Squeezie partagent en effet une histoire d’amitié. Réunis par leur passion pour les jeux vidéo comme "Far Cry 6", les deux streamers français enchaînent les collaborations diverses. En cuisine pour assurer la promotion de smoothies ou dans une émission, "SOS Streaming", créée pour venir en aide à un streamer français peu connu, les deux acolytes associent très souvent leurs deux personnalités.

Il a choisi de s’installer à Malte

Comme de nombreux autres streamers français, Locklear a choisi de quitter la France pour s’installer à Malte. L’archipel situé entre la Sicile et la côte d’Afrique du Nord propose un climat agréable et une riche offre touristique pour séduire. Pour autant, le choix de Locklear de s’installer à Malte est avant tout dicté par des motivations fiscales. Le système fiscal de Malte est en effet beaucoup plus avantageux que celui de la France pour celles et ceux qui ont créé leur société et qui commencent à gagner beaucoup d’argent. Rappelons que cette résidence à Malte pour Locklear n’a absolument rien d’illégal, même si cela lui a valu quelques mésaventures avec ses pairs encore domiciliés en France, notamment lors de sa participation au Z Event. Pour l’anecdote, Malte n’est pas le premier pays choisi par Locklear pour s’installer. Le streamer spécialiste des jeux FPS a un temps également élu domicile au Canada.

Il est l’un des grands artisans du succès de Z Event

Chaque année depuis 2016, Zerator organise un événement intitulé Z Event qui réunit toute une pléiade de streamers français. L’objectif : réaliser un marathon du jeu vidéo diffusé en live sur Twitch au cours duquel les streamers encouragent leurs viewers à faire des dons. Les dons ainsi récoltés sont ensuite reversés à une association caritative (qui change d’une année sur l’autre). De par sa communauté importante et sa popularité, Locklear fait partie des grands artisans du succès de Z Event. En 2021, sa participation est quelque peu mouvementée. Cependant, la communauté des gamers est là pour le soutenir, et Locklear termine l’événement avec une cagnotte personnelle proche des 200 000 euros récoltés. Au total, la 6e édition de Z Event a permis de recueillir plus de 10 millions d’euros de dons au profit de l’ONG Action contre la faim.