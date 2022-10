Iris Mittenaere fiancée: Diego El Glaoui partage les coulisses de sa demande en mariage

Que de romantisme et de larmes pour l’ex Miss France et son chéri. Découvrez les magnifiques images des fiançailles d’Iris Mittenaere et Diego El Glaoui.

Le couple Iris et Diego continue de nous émouvoir. Après avoir fait pleurer de nombreux internautes, en août dernier, en partageant la bonne nouvelle de leurs fiançailles, les tourtereaux viennent de partager les dessous de cette demande en mariage. Pour l’occasion, Diego El Glaoui avait vu les choses en grand! L’entrepreneur avait organisé une excursion très romantique sur le lac de Côme. Dans la vidéo qu’il a posé sur Instagram, on peut ainsi assister à la réaction trop mignonne d’Iris Mittenaere. L’ex Miss, aux anges, montre sa magnifique bague de fiançailles à la caméra. La jeune animatrice, yeux bouffis et mascara qui coule, ne cache pas son émotion. En légende, Diego El Glaoui écrit : «Le jour où je lui ai demandé sa main». En commentaire, Iris répond : «le plus beau jour de ma vie.» Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DIEGO EL GLAOUI (@diegoelglaoui) Iris Mittenaere et Diego El Glaoui : comment ils se sont rencontrés ? Déjà trois ans de bonheur pour Iris et Diego. Comment la Miss Univers et l’entrepreneur se sont-ils mis ensemble. La star française raconte ce coup de foudre. «On nous demande souvent comment nous nous sommes rencontrés, ce que nous avons ressenti et je ne vous en avais jamais encore parlé…», avait dévoilé Iris Mittenaere lors d’une session de questions/réponses sur Instagram. «La première fois que je l’ai vraiment vu, c’était au Paradis Latin. Le temps s’est arrêté, les sensations se sont démultipliées en moi. Son regard, son odeur, tout me disait qu’il était fait pour moi.», ajoute-t-elle. Lire aussi Iris Mittenaere: sa photo romantique et topless avec Diego El Glaoui