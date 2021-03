Quelle est la routine beauté de Caroline Receveur ?

Du maquillage… mais pas uniquement !

La routine beauté de Caroline Receveur passe avant tout par un mode de vie sain et des séances de sport régulières. En 2017, la cheffe d’entreprise a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube : elle explique prendre quotidiennement des cours de boxe pour se sentir bien dans son corps. Lorsqu’elle habitait à Londres, Caroline Receveur disait marcher au moins une heure tous les matins pour se promener avec son fils, Marlon.

Des soins avant du make-up !

À deux reprises (septembre 2019 et décembre 2020), Caroline Receveur a collaboré avec Clinique, une marque spécialisée dans les soins de la peau. C’est donc tout naturellement que la jeune femme utilise des produits issus de cette marque qu’elle affectionne. Avant de se maquiller, Caroline Receveur commence par appliquer une base puis une crème hydratante (la crème "Moisture Surge") de Clinique. De façon générale, elle n’apprécie pas forcément les produits qui contiennent du parfum.

Une routine make-up en 15 minutes !

Après avoir hydraté sa peau, l’influenceuse explique sur son compte Instagram qu’elle mélange deux fonds de teint : le "Luminous Silk 5.25" et le "Fluid Sheer 2" de chez Armani. Elle passe ensuite à l’anticerne, à savoir le "Power Fabric 5" de chez Armani. Avant de maquiller ses yeux, elle définit son visage avec une crème gel bronzante de Chanel. Elle utilise ensuite la célèbre palette "The Natural Nudes", composée de 16 fards à paupières de teinte nude, pour maquiller ses yeux.

Après avoir mis un trait de crayon blanc dans la muqueuse, Caroline Receveur privilégie la "Secret Brightening Power" de Laura Mercier pour poudrer son anticerne. Une poudre bronzante et une poudre fixante complètent le tout ! Il ne reste que le mascara, les sourcils et le rouge à lèvres, dont la teinte peut varier.

Et les cheveux, dans tout ça ?

Quand on parle de beauté, on pense aussi à la coiffure. Quels produits la It-girl utilise-t-elle ? Tout commence par la définition de boucles grâce au "Hair Gun" de Osée, la propre marque de produits de beauté de Caroline Receveur. Simple d’utilisation, cet appareil permet de réaliser des boucles légères pour obtenir un côté "wavy" sur la chevelure ! L’influenceuse dépose ensuite quelques gouttes du sérum "Sublime Hair", toujours de chez Osée. Le but étant de régénérer et d’hydrater la fibre capillaire.

Du maquillage… mais pas tous les jours !

Dans ses interviews, Caroline Receveur explique qu’elle ne se maquille pas quotidiennement. Au contraire, elle estime qu’il est important de laisser sa peau respirer pour un résultat net ! Même si elle n’applique pas tous les jours du maquillage, la jeune femme prend le temps d’hydrater correctement sa peau qui a la particularité d’être très réactive. D’ailleurs, elle précise qu’elle est fidèle en matière de soins de la peau : si un produit lui convient, elle n’en change plus !