«Wonka»: Timothée Chalamet, Rowan Atkinson, Olivia Coleman… Le casting dévoilé

Une histoire qui traverse les générations. Tout le monde connaît les aventures de «Charlie et la Chocolaterie». Ecrit par Roald Dahl en 1964, ce livre raconte la vie de Charlie, ce petit garçon qui retouve un jour un ticket doré dans une tablette de chocolat. Ce bout de papier est en réalité un laissé-passé pour visiter la seule et unique chocolaterie de Willy Wonka.

Ce personnage haut en couleur et excentrique intrigue les habitants de cette ville. Et pour cause, tous les bonbons et autres friandises qui sortent de sa fabrique sont un véritable délice. A travers le temps, deux acteurs incarnent à la perfection Willy Wonka: Gene Wilder en 1971 et Johnny Depp en 2005.

«Wonka»: quelle date de sortie pour le film?

Mais qu’est-il arrivé au jeune Willy Wonka pour qu’il en arrive là? Cette histoire va être contée dans un préquel de «Charlie et la Chocolaterie», baptisé «Wonka» et réalisé par Paul King. Et celui qui va incarner cette jeune version sur grand écran n’est autre que Timothée Chalamet. Connu pour ses rôles dans «Call Me By Your Name» ou plus récemment «Dune», les internautes s’accordent pour dire que physiquement, il lui ressemble comme deux gouttes d’eau.

À ses côtés dans «Wonka», des grands noms du cinéma. À l’affiche, Olivia Coleman, félicitée pour son interprétation de la reine Elisabeth II dans «The Crown», Sally Hawkins ou encore Rowan Atkinson le seul et unique interprète de Mr. Bean. Le film devrait sortir en 2023.