"WandaVision": faut-il avoir vu les films Marvel pour comprendre la série ?

"Avengers 4", ou le début de "WandaVision"

C'est LA première mini-série issue de l'univers cinématographique Marvel, et ça a fait un véritable carton sur la plateforme Disney+ en 2021 : il s'agit de WandaVision. À l'initiative des studios Marvel, elle s'apparente à une sitcom en neuf épisodes, et raconte comment Wanda Maximoff, alias la Sorcière rouge, surmonte non sans peine le deuil de son compagnon Vision, dans une banlieue pavillonnaire bien loin de l'univers des super-héros.

Est-il possible de regarder la série sans avoir vu les films Marvel au préalable ? Tout dépend des films en question ! S'il n'est pas nécessaire de regarder "Black Widow" ou encore "Iron Man", il faut savoir que l'histoire de WandaVision démarre trois semaines très exactement après les événements figurant dans "Avengers : Endgame". Il est donc plus que nécessaire de commencer par le visionnage de ce film ! Connu aussi sous le titre de "Avengers : phase finale" au Québec, le long-métrage raconte dans un premier temps comment Thanos réussit à rassembler les six pierres d'infinité et à faire disparaître la moitié de l'univers. S'ensuit, cinq ans plus tard, la vengeance des Avengers.

Devenir incollable sur les Avengers

Seulement voilà, tout n'est pas aussi simple. Pour bien comprendre l'univers dont sont issus les personnages de "WandaVision", il faut donc regarder "Avengers : Endgame". Cependant, pour visionner ce dernier, faut-il voir les Avengers précédents ? C'est là que le problème se corse.

Afin de ne pas être complètement largué, et si vous avez le temps, vous pourriez très bien vous faire une semaine binge-watching des 23 films qui précèdent réellement l'histoire. Vous atteindriez alors le niveau expert, et vous comprendriez tout du premier coup. Toutefois, avec un peu de bon sens, il suffit d'en avoir vu quelques-uns pour se plonger dans "WandaVision". Au-delà de "Avengers : Endgame", ne manquez pas les opus précédents, à savoir : "Avengers : Infinity War", "Avengers : L'Ère d'Ultron" et "Avengers".

Miser sur "Captain America" et "Captain Marvel"

Si les super-héros ne vous effraient pas et si vous voulez faire durer le plaisir, vous pouvez, en dehors des films sur les Avengers, vous lancer dans "Captain America : Civil War" et "Captain Marvel".

Les deux opus permettent de faire connaissance avec des personnages clés comme Monica Rambeau, et d'assister à la naissance du couple Wanda Maximoff / Vision, même s'il ne s'agit pas de l'intrigue principale. Voilà un élément crucial pour une mini-série axée sur ces deux héros en particulier.