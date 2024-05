« Un p'tit truc en plus » : qui sont les acteurs du film ?

Gad Abecassis

Alors qu'il est fan de « Fast and Furious » et va au cinéma régulièrement, Gad Abecassis est aujourd'hui une véritable star aux côtés d'Artus. C'est lui qui monte les marches du festival de Cannes en compagnie de toute l'équipe du film événement « Un p'tit truc en plus ». Contactée par NRJ, sa tante, Valérie Abecassis, nous en dit plus sur le début de cette incroyable aventure : « Je suivais Artus sur les réseaux sociaux et un jour, j'ai trouvé une annonce qui indiquait qu'il cherchait des comédiens 'atypiques', je me souviens plus exactement du terme, mais c'était l'idée. J'ai alors pensé à mon neveu, mais je voulais qu'il soit autonome dans les démarches. C'est pourquoi il a tout fait lui-même. Il a écrit une lettre, puis envoyé une photo... Il s'est débrouillé tout seul ».