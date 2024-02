«Un jour» sur Netflix: connaissez-vous le film avec Anne Hathaway sorti bien avant la série?

Si cette histoire et le titre de la série, «Un jour», vous disent sûrement quelque chose c’est parce qu’un film du même nom et avec la même intrigue a vu le jour en 2011. Au casting de la première adaptation au cinéma de Lon Scherfig: Anne Hathaway et Jim Sturgess. La complicité des deux acteurs avait à l’époque fait pleurer des millions de spectateurs et rencontré un beau succès.