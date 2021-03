Tout comprendre de The Mandalorian sans avoir vu les Star Wars, est-ce possible ?

Une série indépendante des épisodes Star Wars

Vous faites partie des fans de série qui n'ont jamais regardé un épisode de la saga Star Wars ? A priori, la série The Mandalorian directement inspirée de l’univers de la Guerre des étoiles n’est pas faite pour vous. A priori seulement. Car en réalité, les différents épisodes de The Mandalorian ont été imaginés pour permettre au grand public de plonger dans la série sans avoir les codes de compréhension de l’univers Star Wars. Autrement dit, vous pouvez très facilement vous plonger dans la saison 1 de The Mandalorian sans avoir jamais regardé un épisode Star Wars de toute votre vie. Le créateur de la série, Jon Favreau, a sans doute intégré l’âge des amateurs de séries dans sa réflexion pour donner naissance à The Mandalorian. Si l’on considère que ce sont les 20-35 ans qui regardent massivement les séries à la télé aujourd’hui, il fallait limiter les références à une saga débutée en 1977 et enrichie au début des années 2000.

Une intrigue pensée pour les nouveaux venus

Pour rassembler autour de la série The Mandalorian des fans et des non fans de Star Wars, Jon Favreau a donc décidé de tout miser sur l’intrigue. L’intrigue de la série est ainsi suffisamment simple et prenante pour attirer toute votre attention et vous faire oublier toutes les références pointues de l’univers Star Wars. Au moment de la sortie de The Mandalorian sur Disney+, de nombreuses critiques ont d’ailleurs souligné le côté didactique des premiers épisodes. Sous entendu, il vous sera possible de suivre les aventures de Mando et de baby Yoda même sans être un grand cinéphile ou un passionné de Star Wars.

Une meilleure immersion pour les fans de Star Wars

On ne va pas se mentir. Bien qu’il soit possible de regarder la série The Mandalorian sans avoir vu un épisode Star Wars, avoir une connaissance de l’univers imaginé par George Lucas permet de mieux apprécier encore la série. À chaque épisode de la série, de nombreux détails font en effet référence à différents épisodes de Star Wars. Privés de ces références, les néophytes passeront à côté de tous ces petits clins d’œil. Pas de panique pour autant. Cela ne vient en rien perturber la compréhension de l’histoire. Il est par exemple inutile de vous passer la dernière trilogie Star Wars avant de vous plonger dans les épisodes de The Mandalorian. Chronologiquement, la démarche n’a d’ailleurs pas grand intérêt puisque les aventures de Mando se déroulent avant l’épisode Le Réveil de la Force. Au final, The Mandalorian peut donc être prise comme une série indépendante ou bien comme une porte d’entrée vers l’univers Star Wars.