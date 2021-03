The Witcher : la raison pour laquelle Geralt ne porte qu'une seule épée

Des premières images polémiques

Le carton de la série a pu le faire oublier, mais au moment de l'annonce d'une adaptation en série de la saga "The Witcher", une partie des fans de l'univers d'heroic fantasy s'était montrée inquiète quant à cette idée. Il faut dire que les adaptations de jeux vidéo en films ou en séries n'ont pas donné que de grands succès et que l'annonce du projet était arrivée alors qu'un autre univers de fantasy dominait à l'époque le monde des séries : "Game of Thrones". Alors lorsque les premières images promotionnelles de la série ont commencé à sortir, les premières inquiétudes ont pu vite se dissiper. Plus réaliste que nature, Henry Cavill y apparaissait comme un Geralt naturel, très proche de celui décrit dans les livres et présenté dans les jeux. Cela dit, un détail a très rapidement fait tiquer les plus pointilleux des fans des jeux du studio polonais CD Projekt Red : sur la première image promotionnelle de la série, Geralt ne porte dans son dos qu'une seule épée, alors que le personnage en manie traditionnellement deux.

Un détail tout sauf anecdotique

Par ses talents naturels au combat, Geralt est capable dans la mythologie de "The Witcher" de manier deux épées. La première est une épée traditionnelle en acier, avec laquelle il peut combattre les humains et autres ennemis qui se mettent en travers de sa route. Mais le Sorceleur est aussi capable de se battre avec une deuxième épée, plus lourde et dotée d'une lame en argent. C'est avec cette épée qu'il peut combattre les monstres rares et les entités surnaturelles qu'il chasse comme le veut sa classe. La légende de Geralt de Riv est donc intimement liée à cette seconde épée, présente aussi bien dans les livres que dans les jeux, où les joueurs l'associent aux nombreux combats de boss mémorables qui ont fait le succès de "The Witcher". Présenter dans la série un Geralt ne maniant qu'une épée pourrait passer pour une trahison du personnage, mais la production de la série a très vite tenu à rassurer les fans avec une explication extrêmement sensée.

Un retour à l'esprit du livre

Sur son compte Twitter, la showrunner de la série Lauren Schmidt Hissrich a rapidement répondu en expliquant comment allait prendre vie le personnage de Geralt dans la série : "Geralt est stoïque. Circonspect. Équilibré. Féroce. Doux et sensible dans une petite part de son cœur qu'il ne révélera jamais sauf peut-être à la fin, et encore... Eh oui, il n'a qu'une seule épée, jusqu'à ce que... vous verrez". L'acquisition par Geralt de sa deuxième épée allait donc être directement abordée dans la série, le héros n'en étant pas a priori détenteur lorsque la série débute. Une autre explication a ensuite été avancée : "The Witcher" la série est moins l'adaptation des jeux que des nouvelles et romans de la saga "Le Sorceleur" de l'écrivain Andrzej Sapkowski. Et dans le roman non plus, Geralt ne porte pas ses deux épées en même temps, l'épée d'argent étant généralement attachée à son cheval. On touche là à une des différences majeures entre le jeu vidéo et la réalité : plus facile de traîner avec soi deux épées quand on peut les ranger en un clic dans un menu d'inventaire !