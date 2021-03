The Witcher : focus sur le personnage de Geralt

Qui êtes-vous, Sorceleur ?

Geralt de Riv est le protagoniste de toutes les adaptations de l'univers de fantasy "The Witcher", aussi bien dans les romans d'Andrzej Sapkowski que dans les jeux du studio CD Projekt Red et la plus récente série Netflix. Geralt est un Sorceleur, comme l'indique le titre français des recueils de nouvelles et des romans de Sapkowski qui l'ont popularisé. La classe des Sorceleurs désigne des chasseurs de monstres qui ont depuis leur plus jeune âge subi un entraînement poussé ainsi que de nombreuses mutations qui les rendent particulièrement puissants. Non seulement leurs capacités physiques sont hors normes, mais les Sorceleurs ont également développé au fil de leur entraînement de nombreuses capacités surnaturelles. Herboristerie, conception de potions magiques, capacité à voir dans la nuit, immunité face aux poisons... leurs talents sont divers et font d'eux des guerriers hors normes, souvent solitaires et taciturnes. Fils d'une sorcière, Visenna, Geralt est un sorceleur d'exception, le meilleur de tous. Entraîné par le maître Vesemir, il se distingue par son code moral inébranlable et ses exploits épée en main. Bien que nommé Geralt de Riv, il ne vient pourtant de la cité de Riv, dont il imite seulement l'accent. On le surnomme également le "Loup Blanc" par son aspect physique, mais aussi le "Boucher de Blaviken".

Geralt, un héros charismatique

Geralt s'est très rapidement imposé comme un personnage culte de la fantasy, puis du jeu vidéo. Son succès s'explique notamment par son aspect extrêmement charismatique. Bien qu'avare de mots et jamais expressif dans ses émotions, Geralt est un personnage universellement droit et bon. Et comme le montre la série, il n'est jamais avare d'un bon trait d'esprit, voire d'une punchline bien sentie dans une conversation. Son apparence physique compte aussi beaucoup dans la prestance du personnage. Sous l'effet des mutations qu'il a subies enfant, Geralt a vu son corps entier perdre sa pigmentation, ce qui explique aussi bien sa peau très pâle que ses longs cheveux blancs. Bien évidemment, le personnage est vite devenu l'un des favoris des cosplayers dans toutes les conventions !

Un travail de passionné pour Henry Cavill

Parmi les plus célèbres fans de Geralt, Henry Cavill n'a jamais caché son amour pour la saga "The Witcher". Geek autoproclamé, l'interprète de Superman a très tôt fait campagne pour décrocher le rôle, au point d'avoir contacté en personne la productrice de la série Lauren Schmidt Hissrich avant même que le projet ait reçu le feu vert de Netflix. Alors que certains fans des jeux s'inquiétaient que l'acteur soit trop jeune et trop séduisant pour incarner le vieillissant, balafré et grisonnant Geralt, Henry Cavill a effectué un travail poussé pour ressembler le plus possible à son modèle. Cela a notamment passé par sa voix, qu'il a modelée dans les graves pour la rendre la plus fidèle possible à celle du Geralt des jeux vidéo. Il faut dire que le doublage original du personnage, assuré par l'acteur Doug Cockle, est particulièrement apprécié des fans des jeux. Adoubé par Cockle en personne, Henry Cavill s'est depuis parfaitement imposé dans un rôle qu'on jurerait écrit pour lui !