The Mandalorian : pourquoi l'univers Star Wars fascine-t-il encore tant, plus de 40 ans après ?

Un choix de format audacieux

Vous pensiez que la saga Star Wars avait été déclinée de toutes les manières possibles (films, musique, comics, romans, séries animées, jeux vidéo, etc.) ? Avec The Mandalorian, Jon Favreau réussit à apporter un vent de fraîcheur à la saga en misant sur un concept simple. The Mandalorian devient la première série Star Wars à se dérouler en live action. Inspiré par le succès de séries comme Game of Thrones auprès du grand public, le scénariste et réalisateur américain a réussi à surprendre son public ! La découpe de l’intrigue en huit épisodes (un peu à la façon d’un feuilleton télé) est pleine de surprises. Elle permet à la série de se distinguer de la concurrence et de se placer dans les must-see du moment.

Un lancement en fanfare

Proposée pour la première fois en 2019, la série The Mandalorian profite d’un lancement promotionnel exceptionnel. La diffusion du premier épisode de The Mandalorian coïncide en effet avec le lancement de la plateforme Disney+ aux États-Unis. Mais The Mandalorian ne doit pas son succès seulement à une géniale campagne de communication. En quelques épisodes seulement, The Mandalorian balaie les doutes des "star-warsiens-sceptiques" sur l’idée d’une nouvelle série Star Wars. La présence de personnages charismatiques, comme Mando ou Baby Yoda, permet de faire le lien entre les fans des séries télévisées et les inconditionnels de l’univers imaginé par le grand George Lucas.

Un scénario qui s’éloigne de la dernière trilogie

Pour beaucoup, Star Wars peut se résumer à la grande guerre entre les Sith et les Jedi. Les trilogies qui ont été proposées depuis sur grand écran se sont longtemps concentrées sur ce conflit. Dans The Mandalorian, Jon Favreau s’éloigne un peu de ce scénario pour proposer, véritablement, quelque chose de nouveau. Le focus sur le peuple des Mandaloriens fait d’ailleurs partie des raisons qui expliquent le succès de la série The Mandalorian à travers le monde. Inédit et époustouflant !

Un projet qui n’est pas près de s’arrêter

Face au succès rencontré par The Mandalorian sur Disney+ (et ailleurs, puisque The Mandalorian possède le record de la série la plus piratée au monde en 2020, devant Game of Thrones), Jon Favreau et ses partenaires ont décidé d’apporter une suite à la série. Cette nouvelle a fait notre bonheur. Après The Mandalorian, les fans de l’univers Star Wars auront ainsi l’occasion de se pencher sur les séries Ahsoka, The Book of Boba Fett, et Rangers of the New Republic. Visiblement, la saga Star Wars a de beaux jours devant elle.