The Crown : que pense la famille royale britannique de la série qui retrace sa vie ?

Famille royale et The Crown : une histoire de discrétion

Si certains membres de la famille royale tels que la princesse Anne ou Camilla ont officiellement avoué avoir regardé la série The Crown, ce n'est pas le cas des principaux intéressés. Depuis le début de sa diffusion sur Netflix en 2016, la série rencontre un franc succès auprès des téléspectateurs. Mais que pensent les intéressés au sujet du feuilleton qui leur est consacré ?

En réalité, la majeure partie de la famille royale britannique a affirmé ne pas regarder la série. C'est notamment le cas de l'époux de la Reine, le prince Philip, ou encore du prince William. D'ailleurs, depuis le début de la diffusion de The Crown, la famille royale a fait savoir haut et fort qu'elle n'accepterait jamais d'approuver ou de valider les faits retracés dans la série. En parallèle, elle s'est engagée à ne jamais demander à connaître les sujets abordés à l'avance et à ne pas exprimer son point de vue sur cette série qui, comme elle se plaît à le rappeler, relève avant tout de la fiction.

Quand certains membres de la famille royale évoquent leur sentiment au sujet de The Crown

Toutefois, certains membres de la famille royale ont avoué avoir regardé toutes les saisons ou une partie de la série à succès. La reine Elizabeth II elle-même aurait d'ailleurs eu l'occasion de regarder The Crown en compagnie de son fils Edward et de sa belle-fille Sophie. Elle aurait même admis avoir beaucoup apprécié la saison 1, tout en regrettant en parallèle l'inexactitude et la dramatisation de certains événements.

L'on sait également que Camilla a beaucoup apprécié les deux premières saisons, que la princesse Anne a trouvé la série intéressante, et que Zara Phillips, sa fille, fait partie des fans les plus assidues de The Crown ! Quant à la princesse Eugénie, elle a beaucoup été touchée par la musique, la cinématographie et l'histoire de la série.

Polémique autour de la saison 4

Il aura fallu attendre la sortie de la saison 4 de The Crown pour voir les langues royales se délier. Cette saison, plus politique que les précédentes, voit arriver un personnage clé et controversé de la famille royale : la princesse Diana. L'interprétation de la relation mouvementée entre Diana et le prince Charles, qui a ému les téléspectateurs du monde entier, n'a pas plu à un certain nombre de membres de la famille royale.

L'évocation d'un Charles particulièrement froid face à une Diana innocente a déclenché la colère de certains membres royaux. Le prince William, notamment, n'aurait pas apprécié que la relation de ses parents ait été représentée de la sorte, à des fins purement pécuniaires. Tous, y compris le prince Charles, rappellent que la série n'est pas à prendre à la lettre, et que dans The Crown, la romance dépasse bien souvent la fiction.