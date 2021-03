The Crown : ces membres de la famille royale britannique qui avouent regarder la série

Camilla

C'est Ben Elliot, le neveu de Camilla, qui a récemment partagé cette information : Camilla a eu l'occasion de regarder les deux premières saisons de The Crown. L'épouse du prince Charles a d'ailleurs mentionné qu'elle appréciait la série. Quant aux saisons 3 et 4, l'histoire ne dit pas si la duchesse de Cornwall les a autant aimées !

La princesse Anne

La princesse Anne l'a révélé elle-même au cours d'un documentaire à son sujet en 2020 : elle a regardé plusieurs épisodes de The Crown. Tout en précisant qu'elle ne suit pas assidûment la série, la fille de la reine Elizabeth II a avoué qu'elle trouvait le feuilleton intéressant. Elle a même adressé un mot à l'actrice qui joue son rôle dans les saisons 3 et 4. Cette dernière avouant qu'elle avait beaucoup de mal à reproduire les coiffures de la princesse, Anne lui a répondu qu'elle ne prenait que 10 ou 15 minutes à se coiffer le matin !

Zara Phillips

La fille de la princesse Anne a elle aussi admis regarder The Crown en compagnie de son mari Mike Tindall. Elle est d'ailleurs l'une des spectatrices les plus assidues de la famille royale ! Elle avoue toutefois redouter que son personnage apparaisse un jour dans la série. La cavalière chevronnée se sent en effet mal à l'aise à l'idée que l'on interprète son personnage, même si elle imagine parfaitement l'actrice Jessica Biel prendre sa place !

La princesse Eugénie

La petite fille de la Reine et la cousine de Zara Phillips a elle aussi eu l'occasion de regarder The Crown. La première saison lui a d'ailleurs énormément plu, non seulement d'un point de vue historique, mais aussi d'un point de vue artistique. Elle déclare d'ailleurs avoir adoré l'histoire, la musique et la façon dont les épisodes sont tournés.

Arthur Chatto

Arthur Chatto, petit-fils de la princesse Margaret, n'a pas eu à se faire prier pour avouer qu'il fait partie des téléspectateurs de The Crown. Interrogé à ce sujet, ce coach sportif et étudiant a toutefois souhaité préciser qu'il ne laissait pas les personnages influencer sa vision de sa propre famille, et qu'il considérait la série comme une interprétation de la réalité.

Et la reine, a-t-elle regardé The Crown ?

Selon une source royale, le prince Edward, sa femme Sophie ainsi que la reine Elizabeth II auraient regardé la série The Crown ensemble. La reine aurait d'ailleurs avoué avoir aimé la saison 1, tout en regrettant en parallèle l'inexactitude de certaines informations. Toutefois, rien ne prouve que la reine a réellement regardé la série, puisque la famille royale d'Angleterre s'est engagée à ne jamais confirmer la véracité des informations contenues dans la série. Quant à la saison 4, plus politique que les autres, elle a attiré les foudres de la famille royale puisqu'elle a tendance à ébranler son image, notamment autour de la relation tumultueuse entre le Prince Charles et Diana Spencer.