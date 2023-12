« The Apprentice » : les premières images de Sebastian Stan en Donald Trump

Connu pour ses frasques politiques, son élection à la présidence des Etats-Unis et ses multiples condamnations et polémiques, Donald Trump est avant tout un entrepreneur dans le bâtiment qui a animé une émission nommé « The Apprentice » dans les années 2000.

De l’investissement à la télé-réalité, la vie de Donald Trump, même avant d’être élu président, est très riche et se prête merveilleusement aux histoires scénarisées d’Hollywood. C’est en tout cas ce que pense Ali Abbasi. Le réalisateur danois, responsable entre autres de la série « The Last of Us », réalisera « The Apprentice », le biopic de l’homme aux 1000 casquettes Donald Trump.