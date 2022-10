«Teen Wolf»: la date de sortie du film dévoilée

Il y a plusieurs mois, les producteurs et les acteurs de «Teen Wolf» annoncent une grande nouvelle. La série revient sur le petit écran pour un ultime chapitre. Ce dernier est en réalité un film qui se déroule à Beacon Hills, là où tout a commencé en 2011 dans la saga.

Alors que Scott McCall et Stiles Stilinski sont au lycée, les deux meilleurs amis découvrent tout un univers surnaturel quand Scott devient un loup-garou. Au fil des années, l’adolescent peut compter sur sa meute et ses amis. Aujourd’hui, une nouvelle menace plane sur la ville et Scott compte bien se battre pour sauver les habitants !

«Teen Wolf»: le retour d’Allison dans le film

L’occasion rêvée de réunir une grande partie du casting original de «Teen Wolf». Dans le film les personnages de Derek (Tyler Hoechlin), Jackson (Colton Haynes) ou encore Allison (Crystal Reed) seront présents.

Pour les fans, le retour de l’ex petite-amie de Scott pose beaucoup de questions. Cette dernière était présumée morte lors d’une bataille à la fin de la saison 3. A travers cette nouvelle bande-annonce, les fans découvrent le retour tant attendu de l’archer. Une séquence pleine d’émotion à regarder dans son intégralité le 26 janvier 2023 dans le film «Teen Wolf».