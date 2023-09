« Tapie » arrive, « Code Lyoko » s’en va… Les changements sur Netflix en septembre

- Banlieusards 2 : 27/09

Le second film du rappeur Kery James et Leila Sry sortira sur Netlfix le 27 septembre. L’intrigue met toujours en scène la fratrie Traoré composée de Demba (joué par Kery James), qui semble avoir mis un trait sur son passé de voyou, le second Soulaymann devenu avocat, et le dernier Noumouké qui semble glisser sur le terrain de la délinquance. Le premier film avait reçu un plutôt bon accueil, cette suite reprend les thèmes de la vie en banlieue, de ses risques et de la difficulté à se détacher de l’image néfaste qu’elle véhicule. Le film promet de belles choses, notamment par sa production et son casting éclectique : des rappeurs comme Kofs (qui faisait déjà une apparition dans le film BAC Nord) ou ZKR cotoieront notamment l’animatrice Alessandra Sublet et se confondront pour illustrer les clivages entre les deux rives opposées par la frontière des banlieues.