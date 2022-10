"Sweet Tooth" : qui sont les principaux acteurs de la série ?

"Sweet Tooth" : la série de science-fiction par excellence

"Sweet Tooth", le nom vous dit forcément quelque chose, et pour cause, il s'agit d'une série diffusée sur Netflix depuis 2021, mais pas que ! C'est aussi le titre des comics de Jeff Lemire, qui, grâce au petit écran, connaissent une seconde vie de par leur adaptation. Ce titre acheté en 2020 par la plateforme de streaming est produit par Evan Moore et Beth Schwartz. L'histoire est celle d'un hybride, mi-garçon, mi-cerf, du nom de Gus, qui se lie d'amitié avec un marginal, alors que le Grand Effondrement vient d'avoir lieu. Ensemble, ils décident de parcourir une terre ravagée, espérant retrouver un semblant de vie. Ce récit est disponible au format bande dessinée en trois volumes. Forte de son succès avec les huit premiers épisodes, "Sweet Tooth" sera prochainement de retour sur Netflix avec une saison 2.

Christian Convery : l'acteur phare de "Sweet Tooth"

Pour interpréter le rôle principal, à savoir celui de Gus, la production a porté son choix sur l'acteur canadien Christian Convery, âgé de 12 ans. L'adolescent est loin d'être un débutant en matière de séries télévisées, puisqu'il en a déjà plusieurs à son actif, parmi lesquelles : "Lucifer", "Supernatural", "Van Helsing" et "Pup Academy : l'école secrète". Christian Convery a par ailleurs déjà joué dans plusieurs films et téléfilms, et peut compter sur le soutien de sa maman, elle-même actrice, pour lui donner de bons conseils. C'est donc sans trop de pression qu'il s'est présenté au casting de "Sweet Tooth" avec la volonté de jouer le personnage de Gus, et qu'il a décroché le rôle.

Nonso Anozie : l'autre super-star de "Sweet Tooth"

Le succès de "Sweet Tooth", que ce soit dans les livres de Jeff Lemire ou sur Netflix, repose bien entendu sur le scénario mais aussi sur ses personnages, et la série ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas un bon binôme en haut de l'affiche. Pour donner la réplique à Christian Convery et jouer le rôle de Tommy Jepperd, c'est Nonso Anozie, diplômé de la Central School of Speech and Drama de Londres, qui a été recruté. Avec plus d'une vingtaine de films à son actif et près d'une douzaine de séries, l'acteur britannique est un habitué des plateaux de tournage. Enfin, pour compléter le trio de tête, Adeel Akhtar, que l'on a pu apercevoir dans "Enola Holmes 2", interprète le personnage du Docteur Aditya Singh. C'est lui qui a pour mission de trouver un remède au virus et qui, pour ce faire, doit travailler avec les Derniers Hommes présents. Il n'est pas impossible qu'en parallèle de la saison 2, des spin-off voient le jour sur la plateforme de streaming.