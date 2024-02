« Stranger Things », « Mercredi »... Les séries qui ne reviendront pas avant 2025

Netflix n’est pas la seule plateforme impactée par le mouvement social qui a duré cinq mois, aux Etats-Unis. Comme nous l’évoquions, le patron de HBO a récemment communiqué sur le retour des programmes importants de la chaine. Il évoquait notamment la troisième saison de « White Lotus », qui devrait, selon le magazine Vogue, se dérouler dans un sublime palace de Thaïlande.

La deuxième saison de « The Last of Us » sera également dévoilée en 2025, la même année que la troisième saison de « Euphoria » qui verra évoluer son personnage de Rue de manière bien plus sombre que les volets précédents.