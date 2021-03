Stranger Things : les secrets de la réussite d'une série qui cartonne

Un retour dans les années 80 assumé

Pour celles et ceux parmi vous qui ne connaissent pas la série, le pitch est assez simple. En 1983, à Hawkins, dans l’Indiana, un jeune garçon de 12 ans disparaît sans laisser de traces. Ses amis vont alors tout tenter pour le retrouver. Ces jeunes ados vont pouvoir compter sur les pouvoirs surnaturels d’une mystérieuse jeune fille. Le tout dans une atmosphère d’expériences secrètes réalisées dans un laboratoire en lien étroit avec la CIA. Dès les premières minutes du premier épisode de la série, Stranger Things vous plonge dans l’univers des années 80. Les références à des œuvres cultes de l’époque, comme le film E.T., ou à des jeux comme Donjons et Dragons nous rendent nostalgiques. Avec de jeunes adolescents comme acteurs principaux, Stranger Things est une série aujourd’hui déclinée en jeux vidéo, qui permet à beaucoup de téléspectateurs de s’identifier. Les jeunes ados d’aujourd’hui, mais aussi celles et ceux qui ont grandi au cours des années 80. Une série conseillée de 18 à 70 ans !

Un mélange d’effrayant et d’intrigant

Le deuxième ingrédient qui explique l’incroyable succès de Stranger Things sur Netflix réside dans le savant mélange entre l’effrayant et l’intrigue de la série. Confrontés à des événements surnaturels, Mike, Dustin, Lucas et Jane alternent entre découvertes et doutes. Originale, bourrée de rebondissements, Stranger Things parvient à tenir en haleine les fans de la série, toujours plus nombreux au fil des saisons. Le suspense de la série a suffi à rendre accros des millions de téléspectateurs derrière leurs écrans. Ils étaient jusqu’à plus de 40 millions pour la troisième saison diffusée en 2019, parmi lesquels des célébrités comme Ariana Grande. Ils devraient l’être tout autant, voire plus, pour la quatrième saison de Stranger Things dont la sortie a été repoussée en 2021 en raison de l’épidémie de Covid-19.

De l’horreur, mais aussi de l’amour

On ne va pas se le cacher, l’intrigue dans la série Stranger Things ne se passe pas qu’autour du surnaturel. On apprécie également les amourettes entre les jeunes adolescents, comme entre Mike et Onze ainsi qu’entre Max et Lucas. Ça nous rappelle nos premières amours avec leur lot d’espoir et de petits drames. Mais ce n’est pas tout, il y a aussi de la romance entre les adultes et les grands adolescents. De nombreux rebondissements sentimentaux qui viennent mettre un peu de douceur dans les aventures de nos héros… Une recette qui fonctionne. Nous, on adore !