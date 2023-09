Sex Education 4 : la température monte dans la nouvelle bande-annonce

Alerte canicule sur la plateforme rouge. Netflix vient de dévoiler la nouvelle bande-annonce de la saison 4 de « Sex Education ». « Les préliminaires ont assez duré », a-t-elle déclaré. Alors que dans la première bande-annonce, on apprenait que les personnages principaux quittaient les bancs du lycée pour ceux de l’université, cette fois, on découvre des images bien plus sulfureuses. « C’est une autre ambiance », comme l’indique l’un des personnages de la série dans ce nouveau teaser.