Riverdale: avec qui les acteurs de la série sont-ils en couple?

1 - Madelaine Petsch

Madelaine, qui joue l’iconique Cheryl Blossom dans la série, ne serait plus un coeur à prendre. Depuis sa rupture en 2020 avec Travis Mills, elle se serait mise en couple avec le joueur d’escrime Miles Chamley-Watson. Ils ont étés aperçus ensemble à Vancouver, (là où se tourne la série.)

Madelaine, qui anime sa propre chaine YouTube, a révélé qu’elle comptait désormais garder sa vie privée plus discrète... Autrefois, on la voyait souvent avec son ex Travis dans ses vidéos.