Ragnarök, Borderliner, The Rain, Quicksand… comment expliquer le succès des séries scandinaves ?

Pourquoi y a-t-il autant de séries créées par les pays scandinaves ?

Il faut savoir que dans les pays nordiques, le cinéma est une affaire d'État. Les séries n'échappent pas à la règle. Le service public finance la création de séries télévisées offrant ainsi la sécurité à tous les créateurs. Leur créativité n'est pas bridée pour autant et le résultat s'en ressent. Ils peuvent explorer des sujets aussi divers que la société, la psychologie, les médias, la politique et explorer des genres comme le thriller, mais aussi le drame ou le fantastique. Bref... on ne s'ennuie pas avec les Scandinaves.

Comment expliquer le succès des séries scandinaves ?

Quand on parle de séries scandinaves, on a tendance à penser que l'ambiance y est sombre, les visages mornes et l'intrigue prenante, mais un peu lourde. C'est toujours le cas, et les amateurs du genre "Nordic Noir" ont largement de quoi s'en mettre sous la dent. Cependant, les réalisateurs de série ont décidé d'explorer de nouveaux genres depuis ces dix dernières années, ce qui n'a pas échappé au radar des amoureux de séries ! Vous voulez découvrir le monde des séries scandinaves ? La sélection ci-dessous devrait vous plaire, car il y en a pour tous les goûts !

Ragnarök, Borderliner, The Rain, Quicksand, Borgen... quelles sont les séries scandinaves à succès à ne pas manquer ?

La diversité des séries nordiques explique ce succès phénoménal. Mais alors, par quoi commencer ? Laissez-vous tenter par ce que vous aimez. Dans notre sélection, nous avons glissé la crème de la crème dans de nombreux genres. Commençons par la série culte, Borgen. Pour ceux qui ont apprécié House Of Cards, on est dans le même registre. Les jeux politiques sont détricotés, c'est parfois tragique et souvent croustillant ! Récemment, nous avons eu la joie de découvrir Ragnarök, une série fantastique dans laquelle les héros sont des ados. Leur principal ennemi, la fin du monde, ça promet ! Dans la même idée d'un monde qui tourne mal, nous avons adoré The Rain. Un frère et une sœur tentent de trouver un refuge dans un monde apocalyptique, une quête courageuse qui les révèle à eux-mêmes ! Parmi les petites dernières dans les séries scandinaves, ceux qui aiment les histoires de cœur se laisseront séduire par Quicksand, quand l'amour devient dangereux. On se délecte également de découvrir la jeunesse dorée dans son intimité... La dernière série scandinave à succès dont nous voulions vous parler n'est autre que Borderliner. On ne pouvait pas passer à côté de cette série policière... c'est aussi un clin d'œil au style traditionnel des pays nordiques. Cette enquête pleine d'intrigues et de rebondissements ne laisse personne insensible. Avec ce petit échantillon des séries scandinaves à succès, vous allez découvrir pourquoi les pays du Nord sont en train de se faire une place de choix dans l'univers des séries. À vous de vous faire votre avis !