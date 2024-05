Pitbull fait un retour en force grâce à « La Chronique des Bridgerton »

Les téléspectateurs aux oreilles aguerries l’auront peut-être déjà reconnue : une chanson de Pitbull est présente dans la saison 3 de « La Chronique des Bridgerton ». Il faut dire que la série ne joue pas vraiment la carte de la reconstitution historique, bien au contraire. Musicalement, c'est un peu la même chose, avec la ré-inteprétation de morceaux actuels aux violon. Le titre de Pitbull sorti en 2011, « Give Me Everything », en featuring avec Afrojack and Ne-Yo, se fond ainsi parfaitement dans l’ambiance de la série.

Attention Spoilers ! « Give Me Everything » est présent dans l’épisode 4 « Vieux amis », alors que Colin Bridgerton avoue dans une calèche ses sentiments à Penelope Featherington. Le duo partage leurs premiers moments d’intimités en tant qu’amants.

Une scène torride marquée par une musique iconique, qui permet à « Give Me Everything » de Pitbull de devenir virale depuis quelques jours.