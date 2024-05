« One Piece » : à quoi s'attendre pour la saison 2

Pour rappel, la saison 1 de « One Piece » se clôturait par la diffusion de l’avis de recherche de Luffy, qui s'est réjoui d'être devenu le pirate à la prime la plus élevée. De quoi laisser penser que l’équipage du Chapeau de Paille sera poursuivi par les chasseurs de primes et la Marine sur la route de Grand Line. D’autant que Baggy le Clown et Alvida comptent également former une alliance pour se venger de Luffy. À côté des visages bien connus de Zoro, Sanji, Nami et Usopp, le fameux renne Tony-Tony Chopper rejoindra la team.

Côté antagoniste, Smoker, aka le Chasseur Blanc, l’ennemi numéro un du jeune pirate, sera, lui aussi, à l’affiche avec pour but de l’attraper en compagnie de son assistante Tashigi. Un programme bien rempli, mais on ignore encore qui rejoindra le casting de cette nouvelle saison, bien que Jamie Lee Curtis ait fait savoir qu’elle désirait être de la partie.

« Une fois que la grève contre la cupidité de l’AMPTP [l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision, ndlr] sera réglée avec un contrat équitable, je ferai pression avec les fans de la série pour devenir la docteure Kureha », avait déclaré l’actrice en septembre dernier. Une affaire qui semblait en bonne voie puisque Matt Owens, cocréateur de la série, lui avait alors répondu : « C'est pour ça qu’on t’a envoyée cette figurine ! Pas besoin de faire du lobbying. Une fois que nous aurons obtenu ce que nous méritons et que nous serons retournés au travail, nous pourrons parler ». Depuis on attend toujours la finalisation du casting. Encore un peu de patience.