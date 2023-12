Netflix va produire un remake de « One Piece »

Après le succès phénoménal de la série en live action, Netflix vient d’annoncer une bonne nouvelle aux fans de l’univers Eiichirō Oda. « One Piece » aura droit à son propre remake en série animée, et celui-ci démarrera avec la célèbre sage « East Blue ». Pour mener à bien ce projet pharaonique, la plateforme de streaming s’est associée à WIT Studio, à qui l’ont doit déjà les brillantes premières saisons de l’ « Attaque des Titans » mais également, « Spy X Family », « Ranking of Kings » et « Vinland Saga ».

Le mangaka Eiichirō Oda, qui est à l’origine des aventures des pirates du Vogue Merry, s’est d’ailleurs réjoui de la nouvelle. Selon lui, le remake « a pour but de moderniser "One Piece", en faire un anime différent de celui qui a commencé il y a 21 ans. C’est un projet extrêmement long et il ne va pas sortir tout de suite… Mais grâce à WIT Studio, nous pouvons désormais toucher les futurs fans de "One Piece" à venir. Pour la prochaine génération, nous y arriverons », a-t-il expliqué sur Twitter.