Netflix, Amazon Prime, Disney+… Les sorties attendues pour le mois d’avril

2. Amazon Prime

Pour le géant américain, d’autres productions font beaucoup faire parler d’elles! A commencer par l’arrivée du documentaire produit par le New York Times sur Britney Spears «Framing Britney Spears». Ceux qui soutiennent la chanteuse depuis des années ont hâte de le voir. Les intégrales de «Downton Abbey» et de «Parks and Recreation» vont être mises en ligne à partir d’aujourd’hui.

Des productions originales vont voir le jour dans les jours à venir. A commencer par «Them», une série horreur, qui raconte l’histoire d’une famille noire qui emménage dans un quartier blanc de Los Angeles dans les années 50.

Michael B Jordan est le personnage principal de «Without Remorse». Soif de vengeance, ce membre des US Navy SEAL va partir à la recherche du meurtrier de sa femme. Le film sort à la fin du mois, le 30 avril.