Naya Rivera : un titre inédit de l’actrice décédée dévoilé par le casting de «Glee»

Trois ans après sa mort tragique, Naya Rivera reste encore dans le cœur de nombreux fans. Ses anciens collègues de la série «Glee» ne l’oublient pas non plus et décident de lui rendre hommage en sortant un de ses hits encore jamais diffusés.

Les stars de la série «Glee» célèbrent Noël avant l’heure en sortant un cadeau très spécial: une chanson posthume inédite de l’actrice Naya Rivera. Kevin McHale, qui joue Artie, mais aussi Jenna Ushkowitz, la célèbre Tina, ou encore Amber Riley, l’interprète de Mercedes, Heather Morris, aka Britanny, Vanessa Lengies, qui interprète Sugar et Ashley Fink, qui a le rôle de Lauren ont eu la permission de finir la chanson enregistrée en 2012 par l’artiste décédée. Les fans du show peuvent donc entre les voix du casting de «Glee» mêlée à celle de Naya Rivera dans ce morceau qui s’appelle «Prayer for the Broken». La chanson est spécialement mise en avant à l'occasion de Snixxmas. Cet évènement caritatif est organisé par Alexandria House, qui œuvre pour fournir des logements à des femmes et des enfants sans-abris de Los Angeles. Tous les bénéfices de morceau reviendront donc à cette association qui tenait à cœur à Naya Rivera. «C’est une chanson vraiment spéciale que nous avons ... Qui nous permettra d’entendre sa voix à nouveau. », a déclaré avec émotion Jenna Ushkowitz dans une interview pour E! News. Naya Rivera décédée depuis trois ans Naya Rivera était surtout connue pour son rôle de Santana Lopez dans la célèbre série musicale de Ryan Murphy. En juin 2020, la planète people apprenait avec tristesse son décès. L'actrice de «Glee» a succombé à une noyade dans les eaux du lac Piru lors d'une sortie en bateau avec son fils. Lire aussi «Glee»: un reboot en préparation ?