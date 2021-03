Narcos : plongée dans l'univers fascinant de Pablo Escobar

Pablo Escobar : sa vie sur grand et petit écran

En raison de son caractère exceptionnel, la vie de Pablo Escobar est une source d’inspiration constante pour les cinéastes. Narcos ne constitue donc pas la première ni la dernière incursion en la matière. On songe notamment à la formidable prestation de Benicio del Toro dans Escobar : Paradise Lost ou à l’interprétation tout aussi remarquable de Javier Bardem pour Escobar. Le personnage est également présent dans Blow, un film de Ted Demme avec Johnny Depp. Moins connue en France, la telenovela Pablo Escobar, le patron du mal a eu un grand succès dans son pays natal.

Narcos : une approche plus réaliste d’un mythe du crime organisé

Qu’il s’agisse d’un biopic ou d’une apparition "secondaire", la vie de Pablo Escobar a fait l’objet d’une rétrospective exhaustive. Cependant, on dépeint surtout son ascension et son "sens des affaires" dans le domaine du narcotrafic. Il est plus rare de se focaliser sur sa chute et sa traque. Narcos prend place à la fin des années 1970. La DEA (un organisme américain) collabore étroitement avec les autorités colombiennes pour mettre fin aux agissements de Pablo Escobar et du cartel de Medellín. Le scénario s’appuie donc sur des faits réels. Les principaux intervenants (Javier Peña et Steve Murphy) ont travaillé en tant que consultants auprès de l’équipe de tournage.

Comment faire entrer une légende de la criminalité dans l’histoire…

Narcos se distingue par une intrigue très proche de la réalité. Cela tient autant à la chronologie des faits qu’à la reconstitution d’évènements clefs. Au fil des épisodes, on a également droit à des images d’archives afin de parfaire l’illusion entre la réalité et la fiction. La rigueur de la série tient à un traitement presque similaire à celui d’un documentaire. Les scénaristes n’en oublient pas pour autant le "divertissement" propre à ce type de production. Le suspense est de rigueur et l’évolution du récit se montre particulièrement tendue et dynamique.

Narcos : quand Netflix amorce la relève…

La saison 1 et 2 de Narcos s’avance donc comme un biopic sur la vie de Pablo Escobar. Le succès de la série a donné lieu à une troisième saison. On retrouve ainsi l’agent Javier Peña, fraîchement promu, qui poursuit son combat contre les narcotrafiquants. Après l’arrestation d’Escobar, il se voit confronté au cartel de Cali. Si l’histoire évolue, on apprécie toujours autant ce mélange équilibré entre le drame et le polar.

Afin de renouveler l’intérêt du show, Netflix a souhaité changer le cadre, mais pas le sujet, pour la suite. Dès 2018, Narcos : Mexico donne lieu à un spin-off tout aussi qualitatif. À noter qu’un jeu vidéo a même vu le jour en 2019. Narcos : Rise of the Cartels a été développé pour PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.