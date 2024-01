« Moi, moche et méchant 4 » : Gru devient papa d'un petit garçon

Sept ans après son dernier volet, la saga « Moi, moche et méchant » est de retour. Et la bande-annonce du quatrième épisode regorge de surprises. Sur ces images, on découvre que Gru vient d'avoir un nouveau bébé, un petit garçon chauve avec une petite mèche rousse qui adore sa maman mais semble être un peu plus grognon avec son papa. Ce petit dernier vient compléter l'adorable famille de Gru et Lucy déjà parents de trois filles, Margo, Edith et Agnès.

Mais comme la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, Gru et sa famille paisible vont devoir faire face à Maxime Le Mal. Portant bien son nom, cet ennemi qui vient de sortir de prison va s'en prendre à Gru et ses proches. Pour vaincre cette nouvelle menace, les Minions vont se mobiliser à leur manière, c'est-à-dire, à travers une avalanche de sketchs qui promet d'être sacrément drôle.