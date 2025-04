"Malcolm" de retour sur Disney+ : découvrez le nouveau visage de Dewey

Grande nouvelle pour les fans de "Malcolm". La célèbre sitcom qui a marqué toute une génération fait son grand retour avec une mini-série événement sur Disney+. Si une grande partie du casting original sera de la partie, un changement attend les spectateurs : Erik Per Sullivan, l’inoubliable interprète de Dewey, ne reprendra pas son rôle. Et pour cause, depuis l’arrêt de la série en 2006, l’acteur s’est éloigné du monde du divertissement.

Le petit chouchou de la famille, avec son monde à part et ses amis imaginaires, changera donc de visage. D’après Deadline, c’est Caleb Ellsworth-Clark qui reprendra ses traits. Son nom ne vous dit peut-être rien. Rassurez-vous. Ce jeune comédien n’a fait que de brèves apparitions. Il a notamment joué dans "Fargo" et "The Expanse".