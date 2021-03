«Lupin»: tout ce qu’on sait de la saison 2

«Lupin» : un succès international

Diffusée dès le 8 janvier 2021, sur Netflix, la série «Lupin» a fait partie des tendances dans de nombreux pays en seulement une semaine. 70 millions de foyers à travers le monde ont visionné les aventures du héros fan d’Arsène Lupin. Il s’agit même de la première série télé française à entrer dans le Top 10 des meilleures audiences sur la plateforme, aux Etats-Unis.

La raison d’un tel succès? Une intrigue dynamique, haletante et bien menée par Omar Sy. L’acteur français joue Assane Diop qui va tout faire pour venger son père accusé d’un crime qu’il n’a pas commis. Durant 5 épisodes, on suit les cambriolages et usurpations d’identité du héros qui s’inspire d’Arsèle Lupin, le personnage de Maurice Leblanc.